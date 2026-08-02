Les pierres qui murmurent des prières

Sur les hauts plateaux tibétains, les pierres de mani jalonnent routes, villages et monastères. Gravées de mantras et de prières, elles racontent une manière singulière d’habiter le monde, où la spiritualité est si forte qu’elle finit par modifier le paysage. Dans la province du Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, les pierres de mani sont partout. Elles bordent les routes, s’accumulent à l’entrée des villages ou accompagnent les cols battus par le vent. À leur approche, les passants ralentissent, murmurent quelques mots presque inaudibles ou font tourner un moulin à prière. Tous les contournent dans le même sens, comme s’ils obéissaient à une règle invisible.

Texte et photos: Laurence Chellali