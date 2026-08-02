Sous terre dans l’Outback

À 300 km de la ville la plus proche, les habitants de White Cliffs ont choisi une autre manière de vivre. Creusées dans d’anciennes mines d’opale, leurs maisons troglodytes offrent fraîcheur, silence et une forme de liberté qui continue d’attirer ceux qui rêvent d’une existence à l’écart du monde. En traversant les immenses étendues arides de l’Australie centrale, piquetées de buissons rabougris qui s’étendent à perte de vue, un voyageur distrait pourrait facilement dépasser l’un des endroits les plus insolites de l’Outback sans même s’en rendre compte. Vue depuis la route principale, la petite localité de White Cliffs, située à mille kilomètres à l’ouest de Sydney, paraît anodine, presque invisible: une antenne de télécommunications et quelques bâtiments bas, nichés entre des collines sableuses, émergent à peine de l’horizon.

Texte et photos: Marco Serventi