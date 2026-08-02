Léopards et Rabari, une terre en partage

Aux confins du Rajasthan se trouve une région dans laquelle les animaux sauvages et les hommes vivent encore en harmonie. Cette coexistence pacifique est d’autant plus saisissante que Jawaï abrite la plus forte concentration de léopards jamais observée. Depuis toujours, les félins partagent leur territoire avec les Rabari, une communauté de bergers semi-nomades. Tandis que le dieu Shiva méditait près d’un lac du Mont Kailash en Himalaya, son épouse Parvati façonnait des animaux en glaise. Parvati demanda à son mari d’insuffler la vie aux animaux. L’un d’eux avait une cinquième patte pendante sous son ventre. Shiva la poussa vers le haut et créa une bosse sur le dos de l’animal. Ainsi naquit le dromadaire. Libéré de cet appendice inutile, celui-ci s’enfuit dans les montagnes et devint incontrôlable. Alors Shiva créa Sambad, le premier Rabari de la mythologie hindoue, pour s’occuper de lui.

Texte et photos: Isabelle Coulon