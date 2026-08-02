Paysages de science-fiction

Reuben Wu est un photographe, réalisateur et ancien musicien basé entre les États-Unis et l’Europe, dont le travail explore les liens entre paysage, technologie et imagination. À la croisée de la photographie, de l’exploration et de l’art contemporain, il développe un langage visuel immédiatement reconnaissable, mêlant interventions lumineuses et environnements naturels. Ses images sont réalisées à l’aide de drones équipés de puissantes sources lumineuses, qui redessinent le relief et révèlent une lecture inédite des paysages.

Photos : Reuben Wu