À Fordlândia, les vestiges de l’utopie américaine

Construite au cœur de l’Amazonie pour produire le caoutchouc destiné aux automobiles Ford, Fordlândia devait devenir une cité industrielle exemplaire. Près d’un siècle après sa fondation, quelque 3000 habitants vivent toujours parmi les maisons, les ateliers et les infrastructures hérités de ce rêve que le temps a fini par effacer. Sous le grand château d’eau métallique, assemblé dans le Michigan avant d’être acheminé par voie d’eau jusqu’en Amazonie, quelques habitants attendent le bateau qui remonte le Tapajós. Derrière eux, l’ancienne station de pompage construite par la Ford Motor Company continue d’alimenter une partie du village.

Texte: La rédaction Photos: Bryan Denton