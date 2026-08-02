Les rois du sable

Sur les plages de Dakar, des milliers de jeunes s’entraînent dans l’espoir de devenir les nouveaux héros de la lutte sénégalaise. Mêlant combat, rituels mystiques, ferveur populaire et enjeux financiers, le Laamb raconte l’histoire d’un pays où traditions ancestrales et modernité cohabitent avec une étonnante harmonie. À l’aube, la plage de Ngor, à la pointe nord-ouest de la presqu’île du Cap-Vert, à Dakar, semble encore appartenir aux pêcheurs. Quelques pirogues colorées oscillent sur l’Atlantique tandis que les premières silhouettes apparaissent sur le sable. Certains courent ou soulèvent des charges improvisées, d’autres répètent inlassablement des mouvements de lutte.

Texte et photos: Christian Bobst