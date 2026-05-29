Quand les masques sont de sortie

Chaque année, le Likumbi Lya Mize fait surgir les Makishi, esprits masqués des ancêtres Luvale, dans une explosion de rites et de danses symboliques. Inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco, cette fête initiatique révèle une culture vivante, où le sacré, la transmission et le spectacle ne font qu’un. Le jour n’a pas encore pointé son nez lorsque des cris perçants et des hurlements stridents me tirent brusquement de mon sommeil. Désorienté, je plisse les yeux dans l’obscurité et tente de retrouver mes repères. Le long périple de la veille – seize heures exténuantes sur des routes défoncées, de Lusaka jusqu’à Zambezi, la capitale provinciale reculée de l’ouest zambien – m’a laissé à bout de forces.

Texte et photos : Laurent Nilles