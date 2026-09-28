Newsletter

WILDER MANN

Portfolio

Charles Fréger explore depuis 1999 les signes de l’appartenance à un groupe, des marins aux légionnaires. Son livre culte Wilder Mann ou la figure du sauvage, dont nous présentons une sélection ici, marque une incursion dans les traditions populaires d’Europe. Durant de nombreux hivers, il a sillonné le continent, de la Finlande à la Grèce, à la rencontre d’hommes costumés en bêtes ou en esprits végétaux. Une vingtaine de pays y dessinent une cartographie de rites ancestraux liés aux saisons et à la fertilité. En saisissant ces figures hybrides hors du temps des festivités, dans des paysages ouverts, Charles Fréger médite sur la mémoire collective et notre lien ancestral à l’animalité.

Photos : Charles Fréger 
Découvrir le portfolio

Numéro 255
Octobre-Novembre 2026

S'abonner Commander
Retour