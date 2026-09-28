AU ROYAUME DES PIGEONS

Egypte
Sur les toits du Caire, d’étonnantes tours de bois abritent des pigeons par milliers. Héritiers d’une tradition séculaire, leurs éleveurs sélectionnent, entraînent et font voler leurs oiseaux lors de compétitions parfois très disputées. Des marchés populaires de la capitale aux quartiers de Gizeh, cette passion demeure un élément méconnu mais bien vivant de la culture égyptienne. Les klaxons hurlent. L’air brûle, chargé de poussière et de gaz d’échappement. Un taxi jaune passe trop près, un rétroviseur frôle mon épaule. Un bus fend la foule, des scooters se glissent entre les portières éraflées. Imperturbables, des vendeurs ambulants proposent boissons et bibelots au milieu du tumulte. Les appels et les invectives en arabe fusent dans le trafic. Sous mes pieds, la chaussée vibre.
Texte et photos : Laurent Nilles