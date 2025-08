Voyage dans le pays qui n’existe pas

Coincée entre la Moldavie et l’Ukraine, cette république autoproclamée ne figure sur aucune carte officielle. Elle fonctionne pourtant comme un État à part entière avec ses institutions, sa monnaie et ses postes frontières. Reportage au cœur d’un territoire méconnu, où passé soviétique et aspirations diverses dessinent un avenir en suspens. Le poste-frontière surgit au bout d’une route secondaire bordée de peupliers. Le douanier, seul dans sa guérite, tend un document tamponné à la hâte avec seulement une date d’entrée et de sortie. Le passage vers celle que l’on nomme officiellement «République moldave du Dniestr», plus connue sous le nom de Transnistrie, se fait en bordure du droit international.

Texte et photos : Didier Bizet