Glaciers oniriques

Née à Paris en 1998, Angel Fux a grandi en Suisse et réside désormais dans le canton de Vaud. Cette photographe et réalisatrice d’origine franco-suédoise s’est spécialisée dans les paysages nocturnes de haute montagne, mêlant photographie de paysage, astrophotographie et compositions numériques. Depuis l’adolescence, elle développe une pratique exigeante, fondée sur l’immersion et le temps long: des mois de préparation pour une image, des marches solitaires, des bivouacs dans des zones reculées et des nuits entières passées à observer les lumières invisibles de la nuit alpine.