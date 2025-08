En immersion chez les Vezo

Autrefois véritables nomades des mers, ces pêcheurs traditionnels de la côte sud-ouest de Madagascar poursuivent une existence en symbiose avec l’environnement d’où ils tirent l’essentiel de leurs ressources. Si vous voyagez le long de cette portion du littoral malgache – des contrées isolées à la beauté désolée, aujourd’hui menacées par la pollution provenant des hauts plateaux déboisés et surexploités – vous croiserez probablement les Vezo. Pour atteindre leurs villages, on doit quitter la capitale Antananarivo, ou Tanà, comme on l’appelle ici, et prendre la direction de Toliara, dans le sud-ouest.

Texte et photos : Bruno Zanzottera