Vietnam, Les trésors de la route du nord

De ses confins septentrionaux proches des frontières chinoises et laotiennes jusqu’à la célèbre baie d’Ha Long, dans le golfe du Tonkin, le nord du Vietnam est un territoire riche d’histoire et de culture. Le parcourir permet d’admirer les paysages les plus spectaculaires du pays et de découvrir le mode de vie des ethnies locales. D’un bout à l’autre du pays, qui s’étire sur 1600 kilomètres de long, les paysages alternent entre plaines littorales centrales, montagnes et collines, concentrées dans les parties méridionale et septentrionale. Calquée sur les anciennes divisions françaises de l’époque coloniale, la géographie administrative distingue trois régions: le Nam Bô (sud), le Trung Bô (centre) et le Bac Bô (nord): c’est ici, à la limite de la Chine et du Laos, au milieu des paysages de rizières les plus spectaculaires, que vivent nombre de minorités ethniques.

Texte: Marie Paturel

Photos: Hemis

