Suisse miniature

Depuis l’enfance, le Tessinois Ettore Silini éprouve une véritable fascination pour le monde des insectes. Il se forme en autodidacte à la macrophotographie digitale, étudiant avec une curiosité insatiable les habitudes et les caractéristiques des espèces qu’il observe à proximité de chez lui. Les sujets ont été photographiés vivants dans la nature à l’aide de la technique du focus stacking, qui consiste à assembler plusieurs clichés pris sur différents plans et surexposés afin d’obtenir une profondeur de champ étendue, qu’il serait impossible de réaliser autrement pour des raisons optiques et physiques à ces rapports de grossissement. Ayant parfois nécessité plusieurs années de patients essais, les images de cette série ont été réalisées dans le district de Mendrisio au Tessin. Ettore Silini espère que ses prises de vues spectaculaires pourront contribuer à sensibiliser le public à l’importance de préserver les insectes dont ses super-héros colorés sont les représentants. Ses travaux ont fait l’objet d’expositions en Suisse et à l’étranger, ainsi que de publications dans des revues photo de renom dont Geo. Découvrez son portfolio dans l’édition 233.

Photos: Ettore Silini

