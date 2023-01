Pôle Nord, voyage au pays des glaces

À bord du brise-glace Commandant Charcot, vaisseau-amiral de la compagnie Ponant, nous avons traversé l’océan Arctique sur près de 600 milles nautiques, soit plus de 1000 kilomètres au départ de l’archipel du Svalbard pour gagner les mythiques 90° de latitude nord. Extraits du journal d’expédition. Banquise à l’horizon! Au bord du ciel opalescent, un liseré à la blancheur éclatante ourle l’océan comme une dentelle. Ce ne sont d’abord que des drifters, ces petits blocs issus des glaciers, dérivant au gré des courants et du vent, puis vient la couronne de slush, étendue de plaques flottantes éparses, entre neige fondue et glace salée. Bientôt surgit le pack, fractionné mais bien réel: le pôle Nord se matérialise enfin! Comment ne pas éprouver un frisson alors que, franchissant les 82 degrés de latitude nord, nous «entrons» dans la glace?

Texte et photos: Franck Charton f