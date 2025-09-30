Symphonie automnale aux Lofoten

Dans l’Arctique, septembre et octobre correspondent à la période de transition entre l’été et l’hiver. Le soleil se fait rare, le froid s’installe, les orques reviennent chasser dans les fjords et les premières neiges entrent en scène. Débute alors un ballet atmosphérique en ombres bleues et lumières rasantes. Débarquer à l’automne dans l’archipel des Lofoten, c’est d’abord faire l’expérience d’une altérité radicale. Landes, herse de falaises omniprésentes, vues amples, récifs littoraux et agrégats de maisonnettes rouges arrimées telles des moules sur leur rocher… Aucun doute, nous sommes entrés de plain-pied dans un univers à part, fait d’eaux, de pierres et de mousses.

Texte et photos : Franck Charton





