La vie en rose

Née en Perse il y a plus de trois millénaires, la rose de Damas s’épanouit aujourd’hui au cœur de l’Atlas marocain. Plus qu’une simple culture, elle est devenue une ressource vitale autant qu’un moteur de développement local. Dans la Vallée des Roses, tout le village s’affaire à cueillir la fleur qui donne son nom à cette région reculée du pays. Après avoir fouillé attentivement rosier après rosier à la quête des fleurs écloses, avec un mouvement sec et du bout des doigts, les cueilleurs pincent le haut de la tige pour les détacher, en prenant soin de ne pas abîmer les boutons qui s’ouvriront les jours suivants.

Texte et photos : Matteo Fagotto et Matilde Gattoni






