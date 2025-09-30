Le peuple oiseau du Lac Manchar

Niché au pied des monts Kirthar, dans la province du Sindh, le plus grand lac d’eau douce du pays a longtemps été une oasis de vie autant qu’un sanctuaire naturel. Installés sur ses rives, les habitants mènent une existence intimement liée à un écosystème aujourd’hui menacé. Bashir Ahmed manœuvre sa pirogue traditionnelle, appelée hurro, avec une aisance héritée d’une pratique ancienne. Cette embarcation effilée est bien plus qu’un simple moyen de transport: c’est la maison flottante des Mohanas, une part essentielle de leur identité. Autrefois, plus de 20’000 d’entre eux vivaient sur les «galiyo», des villages composés de dizaines, voire de centaines de bateaux faisant office d’habitations.

Texte et photos : Guillaume Petermann