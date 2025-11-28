Sur les traces de John Muir

L’écrivain et naturaliste Louis-Marie Blanchard a parcouru 5000 kilomètres sur les traces de ce pionnier de l’écologie américaine. En traversant les paysages que Muir a défendus, il interroge la place de l’homme face à la nature et la fragilité des sanctuaires sauvages. L’Ouest américain incarne un absolu de nature sauvage. Depuis toujours, je rêvais de le traverser, du sud au nord, de la Californie à l’Alaska. Un voyage de 5000 kilomètres, dans les pas de John Muir, l’un des pères de l’écologie. Son livre Un été dans la Sierra m’a accompagné toute ma vie. Si John Muir n’avait pas œuvré pour leur protection, les grands espaces naturels américains auraient probablement été sacrifiés au développement économique.

Texte et photos : Louis-Marie Blanchard






