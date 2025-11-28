En voilier au bout du monde

Après avoir traversé l’Océan Atlantique, un couple de navigateurs a parcouru en voilier les canaux de Patagonie, du cap Horn à l’île de Chiloé. Récit d’un périple unique au cœur d’un archipel battu par les éléments, entre glaciers imposants, fjords mystérieux et une nature qui n’a de compte à rendre à personne. Partis de Bretagne à bord du Tupaia, un voilier de dix mètres, nous avons traversé l’Atlantique avant de gagner les côtes chiliennes, à la rencontre d’un territoire préservé. Pas de quête d’exploit mais l’envie de ralentir: sillonner ces canaux isolés au gré de la météo, observer la vie discrète des fjords et laisser la lumière des hautes latitudes rythmer nos journées.

Texte et photos : Laurie Thiault





