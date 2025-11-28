Plongée dans Mégalopolis

Chongqing est la plus grande ville du monde, pourtant presque personne ne la connaît. Tentaculaire, elle continue de s’étendre dans l’ombre sans jamais avoir acquis la notoriété des autres mégalopoles. Visite. Après le coucher du soleil, quelques amis explorent les rochers à la confluence du Yangzi et du Jialing. Smartphones à la main, ils prennent des selfies avec la silhouette reconnaissable entre toutes de Raffles City en arrière-plan. Édifié en 2019, ce complexe regroupe quatre tours de 250 mètres, reliées par une spectaculaire galerie horizontale de 300 mètres qui abrite jardins suspendus, piscine, restaurants et belvédères. D’un coût de près de 5 milliards de dollars et conçu par l’architecte vedette Moshe Safdie, l’ensemble évoque des voiles gonflées par le vent: une image traditionnelle qui rend hommage à des millénaires de navigation fluviale, tout en adressant un message clair à la Chine et au monde entier.

Texte et photos : Alessandro Gandolfi