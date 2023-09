MISSION LOUP

En 2019, le grand canidé a fait son retour dans le Jura vaudois. Le photographe animalier Julien Regamey, qui connaît comme sa poche les épaisses forêts de ce massif partagé entre zones sauvages et pâtures, a été chargé du monitoring des populations. Il passe le plus clair de son temps à arpenter les reliefs jurassiens en suivant leurs traces. C’est l’heure où la nuit se teinte d’une lueur pâle vers l’est, où la cime des épicéas se détache peu à peu sur le ciel, où le paysage se dévoile lentement en nuances de gris et de bleu. Une silhouette émerge de la brume matinale, trépied sur l’épaule. Julien Regamey affectionne ce moment de la journée, le plus propice pour installer un affût.

Texte : Clément Grandjean

Photo : Julien Regamey

