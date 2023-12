Dans les pas de Steve Boyes

Soutenu par Rolex dans le cadre de l’Initiative Perpetual Planet, le biologiste sud-africain Steve Boyes s’est lancé dans une ambitieuse série d’expéditions à travers l’Afrique dans le but de cartographier les grands fleuves, dont le Zambèze, source de vie pour des millions de personnes, ainsi qu’une faune et une flore uniques. Dans le sud-est de l’Angola, les paysages des hauts plateaux sont d’une beauté à couper le souffle et la nature particulièrement sauvage. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les premiers colons portugais ont appelé cet endroit «la terre du bout du monde». «Si la plupart n’y voient rien d’autre que des tourbières inaccessibles, des écosystèmes luxuriants et des terrains accidentés, cette région pourrait être le commencement de tout pour le majestueux fleuve Zambèze», explique Steve Boyes.

Texte : Alexander Zelenka

Photo : Jennifer Guyton/Rolex

