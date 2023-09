UNE PERLE DANS L’OCÉAN INDIEN

Perle de terre émergée au large des côtes indiennes, l’ancienne Ceylan, surnommée «l’île des merveilles», est un condensé de nature et un haut lieu du bouddhisme. Mosaïque d’écosystèmes, le Sri Lanka ne se résume pas à ses seules plages idylliques bordées de cocotiers. Il est aussi une précieuse réserve de biodiversité et de patrimoine culturel. Elle était jadis une escale sur la route des épices, alors dénommée Ceylan. L’île du thé, de la cannelle, des bois rares et des pierres précieuses. Avec sa forme de goutte, elle semble accrochée à l’Inde comme un bijou à l’oreille du continent. Baptisé Ceilao sous la domination portugaise de 1505 à 1558, puis Ceylan sous l’Empire britannique jusqu’en 1972, l’actuel Sri Lanka – qui signifie littéralement «pays resplendissant» – est marqué par une histoire tumultueuse, entre colonisation, déclaration d’indépendance en 1948, guerre civile meurtrière de 1983 à 2009 et tsunami en 2004.

Texte : Marie Paturel

Photo : Hemis

f