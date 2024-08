Lancé en 2018 par Capture the Atlas, une agence photo proposant des cours ainsi que des voyages orientés sur l’astrophotographie et l’aventure, le concours Milky Way Photographer of the Year met en lumière les meilleures prises de vues nocturnes du monde entier, capturant la beauté du ciel étoilé.

Photos : Milky Way Photographer of the Year