Autrefois très populaires, les cirques itinérants du Bangladesh sont sur le point de disparaître. Le plus grand d’entre eux, le Lion Circus, ne compte plus qu’une septantaine de saltimbanques et techniciens. Vivant de leur art au gré des villes qui les accueillent, ces enchanteurs se battent pour continuer d’exister.

Texte : Julien Pannetier

Photos : Lucien Migné/Zeppelin