L’archipel des extrêmes

Jetées dans l’Atlantique aux confins septentrionaux de l’Europe, les Îles Féroé sont des terres extrêmes. Les cieux s’y déchaînent avant d’offrir des éclaircies stupéfiantes, alors que la nature exprime un tempérament aussi fort et résilient que celui de ses habitants. À mi-chemin de l’Islande, de la Norvège et de l’Écosse, une grappe d’îles volcaniques flotte dans les eaux atlantiques, à la hauteur du 62e parallèle. Naturellement isolées par leur position géographique et leur climat d’une rudesse propre à forger les caractères les plus trempés, les Féroé sont moins un bout du monde qu’une lisière de l’Europe.

Texte : Marie Paturel

Photos : Hemis