EN PADDLE SUR LES LAGONS GLACIAIRES

Quatre aventuriers sont partis explorer les lacs supraglaciaires de la plus grande île du monde en SUP. De ce périple de près de 500 km entre Upernavik et Kullorsuaq, ils ont ramené un récit de voyage et des images à couper le souffle. Je fixe l’interminable pente de glace qui se dresse devant nous, en me demandant si j’ai un bon ou un mauvais pressentiment. Alors que nous attachons les boucles de nos harnais, je me surprends à frotter le petit cheval marron portebonheur caché dans ma poche. J’ai l’habitude d’évaluer les risques, surtout sur l’eau, mais je ne sais pas le faire sur la glace et cette incertitude est déconcertante. Nous sommes à mi-chemin de notre aventure à pied et en paddle de 450 km en complète autonomie qui doit nous mener d’Upernavik à Kullorsuaq.

Texte : Simone Talfourd

Photo : Jean-Luc Grossmann, Justin Hession, Pascal Richard

f