Photographe et biologiste marin, Paul Nicklen a consacré sa vie à révéler la beauté fragile du monde sauvage. Son nouvel ouvrage Reverence, marque un changement de trajectoire. Après avoir exploré les pôles dans Born to Ice et Polar Obsession, il nous invite à une introspection retraçant trente années d’images et de rencontres à travers la planète. Plus de deux cents photographies y dialoguent avec un récit intime né du deuil de sa mère. En revisitant ses liens profonds avec les espèces animales qu’il a eu l’occasion de tutoyer, Paul Nicklen médite sur la résilience, l’empathie et le sentiment d’appartenance au vivant.