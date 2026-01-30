au pays des mille collines

Sorti des brumes de la guerre, le Rwanda surprend par son dynamisme. Si Kigali s’impose comme l’une des capitales les plus sûres du continent, des routes neuves relient collines, lacs et parcs nationaux. Au nord, les volcans des Virunga abritent les derniers gorilles des montagnes, symboles d’un pays réconcilié et tourné vers l’avenir.

Le soleil matinal perce lentement le voile du brouillard, révélant les cimes des volcans qui se dressent telles des sentinelles dorées au-dessus des collines vert foncé et auxquels le Volcanoes National Park doit son nom. Un gobelet de café fumant de torréfaction locale réchauffe mes mains tandis que j’écoute le ranger expliquer que les forêts environnantes hébergent aujourd’hui la moitié de la population mondiale de gorilles de montagne, soit environ 500 individus.

Texte et photos : Laurent Nilles