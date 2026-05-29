Portraits microcosmiques des petits habitants de la Terre

Irina Petrova Adamatzky est une photographe et artiste basée à Bristol, dont le travail s’ancre dans l’observation du vivant à l’échelle microscopique. Spécialisée en macrophotographie animalière, elle développe également des installations de science-fiction mêlant organismes vivants et éléments artificiels. Elle privilégie l’usage d’objectifs manuels anciens, qui structurent sa démarche technique et esthétique. Son travail a été distingué dans plusieurs concours internationaux, dont les MUSE Photography Awards, les BIFA Awards ou encore les New York Photography Awards. Elle a par ailleurs contribué au groupe Women in Photography de la Royal Photographic Society.

Photos : Irina Petrova Adamatzky