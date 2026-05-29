Calcio storico, plus que du foot

Du sable recouvre la piazza Santa Croce, les drapeaux des quartiers flottent au vent… Plusieurs jours avant le coup d’envoi du premier match, une forme de tension est déjà palpable. À Florence, le calcio storico dépasse les limites du terrain, faisant battre plus fort le cœur de toute la ville chaque été. A mi-chemin entre jeu de balle et combat collectif, cette discipline à part prend forme dès la fin du Moyen Âge, avant d’être codifiée au XVIe siècle. En 1580, le comte Giovanni de’ Bardi formalise ses règles, fixant une organisation qui définit encore le jeu contemporain. À l’époque, il est pratiqué dans les cercles aristocratiques, où il est perçu comme un exercice de formation chevaleresque et une préparation au combat, autant que par le peuple, devenant un marqueur social et politique.

Texte et photos : Clara Vanucci