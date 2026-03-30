Romain Thiery est un artiste photographe et un pianiste français dont le travail se situe à l’intersection des arts visuels, de la musique et de la mémoire. Depuis plus d’une décennie, il consacre sa pratique à un sujet unique: les pianos abandonnés. À travers cette série au long cours, intitulée Requiem pour Pianos, il explore la frontière fragile entre patrimoine culturel et oubli. Romain Thiery a découvert plus d’une centaine de pianos abandonnés à travers le monde. Chacun est photographié tel qu’il a été trouvé, sans mise en scène, afin de préserver l’authenticité du lieu et de son histoire. L’instrument, qu’il décrit comme «profondément enraciné dans les profondeurs de notre culture», devient dans son œuvre un symbole puissant de déclin autant que de persistance.

Photos : Romain Thiery