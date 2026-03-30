Okinawa, l’autre Hawaï

L’archipel dévoile un visage moins connu du Japon, loin des mégapoles et de certains clichés qui lui sont traditionnellement associés. Entre plages tropicales, souvenirs de la guerre, pratique des arts martiaux et longévité exceptionnelle de ses habitants, ces îles du sud cultivent une identité singulière. Okinawa est sans doute le malentendu le plus fascinant de l’Extrême-Orient. Souvent comparé à Bali ou à Hawaï, cet archipel tropical est pourtant bien plus que cela: il incarne le visage le plus inattendu et suprenant du Japon. Oubliez l’esthétique classique du pays du Soleil-Levant, et surtout les grandes métropoles comme Tokyo, Osaka ou Kyoto. Ici, on découvre de hauts palmiers et des plages de sable blanc idylliques – pour la plupart libres d’accès et peu aménagées – mais aussi un rythme de vie détendu et une culture traditionnelle profondément enracinée, celle des Ryūkyū.

Texte et photos : Alessandro Gandolfi