Transhumance avec les gauchos

En Patagonie, dans la région australe de Magallanes, quelques gauchos perpétuent encore cette tradition saisonnière. Traversant les immensités battues par les vents, ils guident le bétail à dos de cheval comme le faisaient les pionniers, il y a deux siècles. Elle marche d’un pas décidé dans le froid matinal, la bombacha enfoncée dans les bottes, la boina sur la tête, le nez dans le poncho, en direction du chenil où jappent les chiens. Une dizaine de chats roulés en boule observent nos préparatifs de départ. Du haut de ses 37 ans, Bélen l’avoue: être une femme dans le milieu très masculin et macho des gauchos n’est pas facile. Pourtant, dans cette aurore glacée d’avril, c’est bien elle, avec son oncle Tito, qui organise le retour du bétail estivant en montagne vers l’estancia San Antonio.

Texte : Claire Marca

Photos : Claire et Reno Marca