Les Mangrove Photography Awards célèbrent chaque année la richesse visuelle et écologique des mangroves, ces forêts littorales qui comptent parmi les écosystèmes les plus essentiels mais aussi les plus menacés de la planète. Pour la 11e édition, plus de trois mille images venues de 78 pays ont été soumises au jury, témoignant de l’engouement que ce concours suscite auprès des photographes, des chercheurs et des militants. Pour ce portfolio, nous avons retenu des photographies issues des principales catégories – faune, paysages, scènes de vie – élargies cette année à de nouvelles sous-sections et distinctions régionales dans les pays du Golfe.