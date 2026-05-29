Mission macareux

Juillet, port de Dalvik, sur la côte nord de l’Islande. Les eaux sombres du golfe d’Eyjafjörður clapotent contre les coques des bateaux amarrés. Je rejoins ici une équipe de jeunes biologistes menée par le biologiste Erpur Snær Hansen, directeur de recherche au Náttúrustofa Suðurlands, le Centre de recherche sur la nature du sud de l’Islande. Ce spécialiste des écosystèmes marins islandais, dont les travaux sur les macareux moines et autres oiseaux marins font autorité, m’accueille avec un sourire chaleureux malgré la fraîcheur ambiante. Notre destination: Grimsey, l’île la plus septentrionale d’Islande, située sur le cercle polaire arctique.

Texte et Photos : Michel Cavalier