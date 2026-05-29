Météores : des îles saintes dans le ciel grec

Au petit matin, alors que le soleil n’est pas encore levé, le village de Kastraki, en Thessalie, à 350 kilomètres au nord d’Athènes, baigne encore dans la tranquillité nocturne. Le bourg s’éveille lentement au pied des falaises impressionnantes. Ici et là, quelques chiens aboient. Bientôt, les coqs chanteront et la vie reprendra sous les toits de tuiles rouges et dans les ruelles restées authentiques malgré l’attrait touristique de la région. Kastraki est, en effet, l’une des deux portes d’entrée sur les célèbres Météores avec la ville voisine de Kalambaka, plus grande et plus animée. Prisé des visiteurs en quête de tranquillité, Kastraki est le point de départ idéal d’une journée d’exploration de cette région classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1988 et qui figure parmi les sites les plus visités de Grèce.

Texte : Marie Paturel et Lionel Montico

Photos : Hemis