Makay, le paradis retrouvé

Le massif du Makay s’étend sur cent cinquante kilomètres de long du nord au sud et cinquante de large, posé en travers du sud-ouest de Madagascar. C’est un enchevêtrement de gorges et de plateaux qui ressemblent, vus de haut, à un labyrinthe sans fin. Des canyons qui s’enfoncent, bifurquent et disparaissent dans l’ombre avant de ressurgir cent mètres plus loin dans un autre couloir. Une architecture patiemment sculptée par 180 millions d’années d’écoulement d’eau sur du grès jurassique. Une érosion hors du temps.

Texte et Photos: Laurent Boiveau