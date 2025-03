Marcher autour de la montagne de Cristal

Tous les 12 ans, au cœur des paysages reculés du Haut Dolpo, des milliers de pèlerins entreprennent un voyage spirituel unique autour de la montagne de Cristal, près de Shey Gompa. Ce pèlerinage, second en importance après celui du mont Kailash, attire moines, fidèles bouddhistes et habitants de cette région isolée. Par milliers, les pèlerins affluent, venus du Dolpo et de tout le Népal. La fermeture de la frontière avec le Tibet réduit le nombre de prétendants à la circonvolution autour de la montagne de Cristal. Cette année, le festival dure six jours, avec pour objectif d’accomplir la kora – un rituel qui consiste à en faire le tour, comme pour le mont Kailash.

Texte et photos : Laurent Boiveau