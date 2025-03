Cette forêt de gratte-ciel est l’un des pays les plus développés et les plus riches, mais aussi un micro-état confronté à une multitude de défis. Étonnante alliance de paradoxes, Singapour s’est imposée comme la première ville-jardin du monde. Recroquevillée entre la Malaisie et l’Indonésie, celle que l’on qualifie souvent de «dictature bienveillante» est une métropole de 6 millions d’habitants en constante voie d’urbanisation… et de végétalisation!

Texte : Marie Paturel

Photos : Hemis