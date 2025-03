Le mystère de la triple frontière

A la croisée des frontières du Brésil, du Pérou et de la Colombie, s’étend la « Triple Frontera », un immense territoire où la jungle règne, traversée par le majestueux fleuve Amazone. La vie des communautés locales est intimement liée aux rythmes de l’eau, aux crues et décrues qui façonnent ce labyrinthe de rivières et de forêts denses. Depuis Bogotá, la capitale de la Colombie, un petit avion décolle chaque jour en direction de Leticia, sur le fleuve Amazone, à la frontière entre la Colombie et le Brésil. Considérée comme la porte d’entrée de la jungle, cette petite ville animée est accessible en deux heures d’un vol qui traverse l’immensité verte de la forêt amazonienne avant de plonger dans l’étreinte humide de la jungle.

Texte et photos : Vittoria Lorenzetti