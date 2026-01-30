bisons et loups sont de retour

Au nord du Mexique, dans le désert de Chihuahua bordé par les montagnes, le bison d’Amérique et le loup mexicain, deux espèces emblématiques, reviennent dans cet écosystème unique mais fragile.

À l’horizon, le regard ne souffre d’aucun obstacle et se perd vers le nord dans une brume fine qui se confond avec le ciel. Les crêtes obscures de la Sierra Madre Occidentale terminant sa course depuis le plateau central mexicain bordent l’ouest tandis que de l’autre coté, quelques montagnes isolées s’élèvent dans la plaine immense. Un troupeau de bisons américains se déplace lentement en colonne, traçant une empreinte rectiligne dans la terre orange. Leurs pas foulent le sol sans bruit.

Texte : Gwendolina Duval

Photos : Mahé Elipe