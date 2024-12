Thierry Vezon s’est fait un nom dans le monde de la photographie nature grâce à son approche poétique et sensible des grands espaces sauvages. Depuis plus de quinze ans, cet autodidacte arpente des territoires reculés aux quatre coins du globe. Son amour pour les régions froides l’a régulièrement conduit en Arctique, où il a notamment photographié les fjords de Norvège, les glaciers du Groenland ou encore les vastes étendues de l’Islande.

Photos : Thierry Vezon