DU STREET ART POUR VOIR BÂLE AUTREMENT

Le graffiti est un fil rouge dont le potentiel a très tôt été identifié par les autorités pour faire découvrir autrement la cité rhénane aux visiteurs. Promenade à la découverte des fresques les plus emblématiques. En plein coeur de Bâle, sur les murs du site de Bell, une fresque monumentale impose sa présence. Réalisée lors de l’événement «Change of Colours» en 2020, cette oeuvre colossale, qui s’étend sur 1700 m², fait vibrer la ville de ses couleurs éclatantes. Plus de 30 artistes internationaux ont collaboré pour réaliser cette prouesse artistique, considérée depuis comme la plus grande oeuvre de street art de Suisse.

Texte : Alexander Zelenka

Photos : Basel Tourismus