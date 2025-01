Harbin, la cité givrée

Dans la province de Heilongjiang, il est une ville où la démesure n’a d’égale que la froidure. Lorsque l’hiver impose ses températures sibériennes, Harbin ne se recroqueville pas: elle édifie d’immenses monuments de glace et de neige pour créer une cité aussi féérique qu’éphémère. Dans les confins de la Chine septentrionale, à quelques encablures de la Sibérie, l’hiver inflige sa rudesse et sa blancheur six mois durant. Le mercure chute souvent à -30°C, figeant les paysages dans une gangue immaculée. Loin de s’arrêter, la vie continue pourtant à Harbin, capitale de la province de Heilongjiang qui profite de ce climat extrême pour créer un spectacle sans pareil: une cité de neige et de glace dont la magie se déploie à la nuit tombée, lorsque les créations s’illuminent de mille feux multicolores.

Texte : Marie Paturel

Photos : Hemis