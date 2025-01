Le train à remonter le temps

Le Rovos Rail est un train de luxe mythique qui propose un voyage hors du temps mêlant aventure et élégance. L’une de ses lignes relie les chutes Victoria au Zimbabwe à Pretoria, capitale de l’Afrique du Sud, sur 1’400 km qu’on parcourt en trois jours et trois nuits inoubliables. Peu avant l’aube, sur les rives du Zambèze, guêpiers, calaos et autres oiseaux orchestrent leurs conversations piailleuses. Des éléphants se pressent pour se désaltérer, surveillés par les crocodiles tapis sous les herbes aquatiques.

Texte : Véronique Brusini

Photos : Aurélien Brusini