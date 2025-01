Le plus dangereux carnaval du monde

Huejotzingo, petite ville nichée au creux des volcans, s’enflamme chaque année au rythme d’une fête unique en son genre. Entre reconstitutions historiques, costumes éblouissants et traditions profondément enracinées, cette célébration transporte les visiteurs dans un tourbillon d’émotions, faisant dialoguer présent et passé. À peine arrivé à Huejotzingo, on est happé par l’effervescence ambiante. La place centrale est méconnaissable, envahie par une foule bigarrée. Sur un fond sonore de fanfares et de détonations, les participants défilent, armés de mousquets d’où s’échappent des panaches de fumée.

Texte et photos : Gabriele Cecconi