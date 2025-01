Prières à la déesse de la mer

Sur la côte sud, les habitants attendent avec impatience le retour des bateaux de pêche colorés, chargés d’anchois, de sardinelles et d’autres petits poissons marins. Mais la pêche industrielle menace cette activité et, plus largement, un mode de vie lié à de riches traditions. La pêche unit les communautés côtières au Ghana en fournissant un moyen de subsistance à plus de deux millions de personnes. Elle est si bien ancrée dans la culture et les croyances populaires que de nombreux pêcheurs ne sortent pas le mardi, qui serait un jour de repos pour la déesse de la mer lui permettant de donner naissance à plus de poissons. Mais à voir la situation, il serait utile d’en ajouter d’autres.

Texte et photos : Lieven Engelen