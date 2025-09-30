Méharée au cœur du Sahara

Dans l’immensité du continent africain, le Sahara tchadien déploie ses merveilles comme un livre ouvert sur l’éternité. Cette portion septentrionale du pays révèle un paysage d’une beauté saisissante où se mêlent l’austérité grandiose du désert et la délicate présence de la vie. Après des heures de marche, le massif de l’Ennedi surgit tel un mirage de pierre dans l’océan sablonneux. Ces formations de grès, sculptées par des millions d’années d’érosion, créent un labyrinthe vertical de canyons, d’arches naturelles et de pitons rocheux qui semblent défier les lois de l’équilibre. Aloba et Bachikélé sont les deux arches les plus spectaculaires de ce plateau, ou tessili. Un gigantisme qui n’a d’égal que la finesse des piliers.

Texte et photos : Laurent Boiveau





